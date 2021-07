Ronald ‘Nootje’ Smit heeft een Bossche notenzaak: ‘De mensen komen voor de noten én de klets’

DEN BOSCH - Sinds 2015 bestiert Ronald ‘Nootje’ Smit de notenzaak in de Krullartstraat. ,,Internet heeft impact op de stad, maar gelukkig zitten we in een mooi, Bourgondisch hoekje.”

,,Deze walnoot moet je ook nog even proeven. En deze rozijnen ook.” We zijn nog geen vijf minuten binnen, de koffie loopt nog, maar Ronald Smit (59) heeft zijn halve assortiment al laten proeven. Dat ritueel herhaalt zich nog een paar keer, maar dan bij binnenlopende klanten. ,,Wij branden bijna alles zelf, ik wil de mensen laten genieten. Ze komen niet alleen voor de noten, maar ook voor de klets. Op zaterdag zet ik Merenguemuziek op, staat de tent te dansen. Lekker gemoedelijk.”

Nootje

In 2015 opende Smit de notenzaak in de Krullartstraat, samen met zoon Scott. Smit verkocht al tien jaar noten in een zaak aan de Schapenmarkt, het was tijd om voor zichzelf te beginnen. Een naam was zo gevonden. ,,Veel vrienden noemen mij al ‘Nootje’. Zo sta ik ook in hun telefoon, sommigen kennen mijn echte naam niet eens. Scott doet alles achter de schermen, laat mij maar lekker in de winkel staan.” Overigens opende zijn zoon in 2019 ook een vestiging in Oisterwijk.

Op de gevel van de (Bossche) winkel het logo: een oetel die op een noot zit. Zoals Smit zijn koffie drinkt uit een kopje met een oetel en de Oeteldonkse kleuren. Behalve heel veel noten en aanverwante artikelen als chocola en bier, zijn verwijzingen naar carnaval en de Markt ook overdadig aanwezig in de zaak. “Mijn moeder maakte voor de hele buurt carnavalskleding, dus dat is er met de paplepel ingegoten. D’n Peer, Roger Schouten, heeft deze zaak ook geopend. Ik vond het heel leuk om het zo te doen.”

Bourgondisch

Smit is dus een Oeteldonker in hart en nieren, maar zijn wieg stond in Waalwijk. ,,Maar ik kwam altijd al graag in Den Bosch en woon er intussen al heel lang. Dit is echt mijn stad. Als ik op vakantie ben geweest ben ik ook altijd weer blij als ik hier weer terug ben.”

En hij geniet ervan een winkel te beheren in zijn geliefde binnenstad. ,,Internet heeft impact op de stad, maar we zitten hier gelukkig in een mooi, Bourgondisch hoekje met onder meer de Zuivelhoeve, Henri Bloem (wijnkoperij, red.) en ’t Stokpaardje. Alleen kun je niks, we maken elkaar sterker.”

Trots op…

,,Dit is een oude stad, dat geeft gelijk een bepaalde sfeer. De mensen snappen hoe het leven in elkaar zit, houden van gezelligheid. Daarom probeer ik het in de winkel ook altijd gezellig te maken, ik vind het belangrijk dat de klanten zich hier thuis voelen.”