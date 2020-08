Rond de Choorstraat wonen al 200 jaar zusters: ‘Onze toekomst ligt hier niet meer’

Een bescheiden herdenking was het onlangs, de viering van het 200-jarig bestaan van de Zusters van de Choorstraat. De eerste en enige congregatie die in Den Bosch is gesticht en er nu nog haar moederhuis heeft.

Er werken intussen meer leken in het moederhuis van de congregatie Dochters van Maria en Joseph dan dat er nog zusters zijn. ,,Dat is nu eenmaal de realiteit",. zegt Brigitte Lutters, ambtelijk secretaris van de congegratie: ,,Er zijn geen nieuwe intreden meer en de vergrijzing slaat toe.”

Een schrale troost: zo is het met de meeste religieuze ordes.

De congregatie Dochters van Maria en Joseph is de officiële naam, maar ze is vooral bekend als de Zusters van de Choorstraat. Die naam verwijst naar de plek waar het 200 jaar geleden begon. Op 7 juli 1820, de feestdag van O.L. Vrouw van 's-Hertogenbosch. Gesticht door kapelaan Jacobus Heeren, die aan de Choorstraat een pand huurde. Hij zette er een aantal ongehuwde Bossche juffrouwen aan het (liefde)werk. Onder hen Anna Catharina van Hees, ook wel bekend als Heilig Kaatje vanwege haar visioenen. Zij was de eerste overste.

Eerst geen kloosteruniformen

De eerste zusters waren geen religieuzen, maar hadden wel liefdadigheid als levensdoel. Ze droegen gewone burgerkleding en pas vanaf 1842 hulden ze zich in kloosteruniformen. Meer dan duizend vrouwen sloten zich aan bij de congegratie en stichtten kloosters in heel het land.

Instituut voor doven

De zusters zetten zich in voor het werken onder blinden en doven en mensen met een handicap. En stonden zo aan de wieg van het instituut voor Doven in Sint Michielsgestel, Sint Maartenskliniek in Nijmegen en Sint Jozefoord in Nuland. In Den Bosch hadden de zusters verschillende (bewaar)scholen en begonnen naast het klooster aan de Choorstraat een weekschool. De zusters breidden hun werkterrein uit naar andere delen van de wereld zoals, Congo, China en Indonesië.

Bestuurszetel verhuist

In Indonesië en Timor zijn nog tientallen zusters actief. ,,Omdat de Nederlandse regio kleiner wordt, verhuist de zetel van het algemeen bestuur in 2021 naar Indonesië”, zegt secretaris Lutters. In het moederhuis aan de Choorstraat (eigenlijk Papenhulst) wonen nog een kleine 30 zusters bij elkaar. Ze verlenen mantelzorg aan elkaar, doen kosteractiviteiten in de kapel, zijn taxichauffeur voor minder mobiele medezusters en wonen een aantal keren per week vieringen in de kapel bij. Twaalf zusters wonen in Sint-Josephoord in Nuland en één woont zelfstandig.

,,Een enkeling is nog actief in het straatpastoraat of het Inloopschip. In Nederland hebben we ruim 40 zusters. In onze regio Indonesië-Timor ook, maar daar zijn ze veel jonger. Daar ligt onze toekomst", weet secretaris Lutters.

Een deel van het oorspronkelijke kloostercomplex tussen Choorstraat (boven) en Papenhulst (rechts) met de kapel.

Groepsfoto van de zusters die nog in het moederhuis in Den Bosch wonen.