Rondcirkelende heli’s boven gevangenis blijven spannend; Defensie snapt dat buurt is geschrokken

Deze sensoren in Den Bosch weten wanneer er aan de weg moet worden gewerkt

DEN BOSCH - Gaten, scheuren of véél te veel vrachtverkeer? Slimme sensoren meten deze dingen in het Bossche wegennetwerk in de toekomst. Zo zou Den Bosch in de toekomst wellicht tijdig in kunnen schatten wanneer er aan de weg moet worden gewerkt. Handig, zo’n staaltje data.

18:02