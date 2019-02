Ronde van Spanje heeft niets met Wonder van Empel

,,Nee, dat gaat het dus niet worden‘’, merkte Van Olden gistermiddag tijdens de presentatie van de drie etappes in Nederland in Breda zuinigjes op. ,,Wat nu? We gaan in ieder geval in het routeboek wél aandacht voor het wonder vragen.’’



De Bossche wethouder maakte er verder ook helemaal geen punt van. Ook al liet hij in december vorig jaar nog weten bij de start van de tweede etappe (naar Utrecht) eens niet aan de historische binnenstad of Jeroen Bosch te denken. En laat dat nu net de twee elementen zijn die Van Olden in de krap bemeten tijd van nog geen twee minuten op het podium wél noemde. Dat een Spaans regiment eeuwen geleden door de vondst van een Mariabeeld in Empel aan de Staatse troepen wist te ontsnappen? Ach, het was het proberen waard.