Rondje Van Zwietenpark voelt niet voor iedereen beter na ‘bomenslacht’

Snelle botsing in Van Berckel­straat; gemeente vindt aanpassing onnodig: ‘Het was een inschat­tings­fout’

21:29 DEN BOSCH - De botsing van een Arriva-bus woensdagavond op een betonnen wegversmalling in de Bossche Van Berckelstraat is voor de gemeente geen reden om de situatie aan te passen. ,,Het gaat om een inschattingsfout van de buschauffeur’’, zegt een woordvoerder van de gemeente. De straat is sinds dinsdag ‘autovrij’. De bus is ‘gast’. En juist met die gast ging het dus mis.