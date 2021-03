Rood licht voor deel Bossche Oranjeboulevard, ‘Het is nu veilig, laten we dat zo houden’

Partijen willen discussie over Bossche Oranjebou­le­vard, ‘verkeers­vei­lig­heid is in het geding’

18 februari DEN BOSCH - Met omwonenden van de Oranjeboulevard in hartje Den Bosch is een plan gemaakt voor een nieuwe veilige en groene inrichting. Maar niet iedereen in de omgeving van het station is met alle voorgestelde maatregelen tevreden. Een aantal politieke partijen neemt het voor hen op. ,,De verkeersveiligheid is in het geding.’’