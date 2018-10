Rosblues wegens gebrek aan sponsoring voor 't laatst: wat als een geintje begon, gaat nu als een nachtkaars uit

Dat was tien jaar geleden wel anders. In 2005 werd er gestart. Van Zuidam en zijn vrouw waren op een bluesevenement geweest en dachten: dat gaan wij ook doen. ,,Al vrij snel was het echt succesvol. We hadden grote sponsors én de mogelijkheid om grote namen naar Rosmalen te halen. Denk bijvoorbeeld aan Walter Trout, een Amerikaanse bluesgitarist. Dat was me wat! Mocht ik namens de stichting Rosblues in gesprek met artiestenbureau Mojo, één van de grootste van Nederland! En dat dat allemaal mocht lukken, was te danken aan de sponsors.”