Rosmalenaar aangehouden voor overdracht van 80 kilo MDMA brokstukken

De politie observeerde dinsdag de overdracht van de big shopper tassen, omdat ze vermoedden dat er verdovende middelen inzaten. Even later zette de politie op de A2 een auto stil voor controle, omdat de automobilist mogelijk betrokken was bij de overdracht van de tassen. Die tassen bleken inderdaad in de auto te liggen en in die tassen zat ongeveer tachtig kilo aan brokken MDMA. Deze zijn meteen in beslag genomen. De bestuurder, de Rosmalenaar, is aangehouden.