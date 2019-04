Rosmalens Belang: ‘Kunstwerk moet weg uit Nuland’

Volgens Van der Kallen is geheel Nuland in rep er roer. ,,Want dit is niet wat in Nuland past. Een dorp in de jaren zestig stijl, en een hypermodern kunstwerk in felle kleuren.’’ Bij Rosmalens Belang zijn volgens het raadslid honderden reacties binnengekomen, ‘tot nu toe allemaal negatieve reacties op één na’. Van der Kallen: ,,Nuland wil een kunstwerk wat past bij het dorp. Liefst een kunstwerk van een van de eigen kunstenaars die het dorp rijk is. En als dat niet kan, willen de mensen graag het anker dat voorheen op deze plaats lag op de sokkel zetten.’’’