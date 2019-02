'Rosmalens Dorpsleven' op de plek waar het hoort

Het is haast niet meer voor te stellen, maar ooit was er een tijd dat kinderen ademloos naar een schilderij keken, terwijl de leerkracht erover vertelde. Een écht schilderij dus, niet een plaatje op een digibord. De voormalige basisschool op de Kruisstraat was jarenlang trotse bezitter van het schilderij Brabantse Folklore (in de volksmond 'Rosmalens Dorpsleven' genoemd) van wijlen Kees Bastiaans. Die maakte het grote doek speciaal voor deze school, in opdracht van de gemeente Rosmalen in 1969.