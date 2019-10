Rosmalens en Vughts ‘postzegeltuintje’ vijf jaar te zien in Appeltern

Vijf jaar lang is de tuin van zeven bij tien meter te zien in Appeltern. Het is een tuin met een boodschap volgens de Rosmalense en Vughtse tuinontwerpers. ,,We willen laten zien dat je ook van een kleine tuin iets moois kunt maken en hebben tevens rekening gehouden met de klimaatverandering”, aldus Hulsebos. ,,Een tuin die net even anders is dan de meeste (kleine) tuinen die toch nog steeds te vaak versteend zijn of alleen een border hebben aan de randen van de tuin.”