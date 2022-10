Rosmalens verkeer ervaren als ‘gekkenhuis’, maar blijkt toch niet onveiliger

Honderden verhalen voor jarige Sint-Jan

DEN BOSCH - De Sint-Jan heeft in haar 800-jarige bestaan talloze verhalen gebracht. Ook in deze tijd is dat het geval. Met een kaarsje in de hand maakte menigeen zaterdagavond vanaf de Markt een ommetje naar de kathedraal, waar honderden verhalen bijeenkwamen. Met de (ver)binding met het godshuis veelal als vertrekpunt binnen de memoires.

2 oktober