Rosmalense hoofdmanwissel na bijna een eeuw Van Helvoirt

Henk van Helvoirt vindt het genoeg geweest. Zo’n 93 jaar lang was de titel van Hoofdman in zijn familie. ,,Maar ik word volgend jaar tachtig. En ja, op een gegeven moment moet je ook de jeugd de kans geven.”

De opa van Van Helvoirt was 44 jaar Hoofdman, zijn vader 22 jaar en Henk zelf 27 jaar. ,,Maar dat gaat niet automatisch over van vader op zoon. Je moet wel gekozen worden.” Van Helvoirt was zelf 17 jaar, toen hij bij het Gilde kwam. ,,Eerst was ik de boodschappenjongen. Ja, nog niet iedereen had telefoon, dus moest ik vooraf aan een vergadering alle bestuursleden af.”