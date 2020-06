Rosmalense kerken weer open, kapelaan kreeg tranen in de ogen

ROSMALEN - Katholiek Rosmalen is opgetogen. De Lambertuskerk en de Laurentiuskerk zijn eindelijk weer open voor publieke vieringen. Voorlopig nog voor maximaal dertig kerkgangers, in afwachting van een 'opschaling' in juli. ,,U ziet het, het is gelukt!"

Terwijl de klokken uitnodigend maar dwingend luiden druppelen de gelovigen een voor een de Lambertuskerk binnen. Ze hebben zich vooraf via de telefoon of mail moeten aanmelden. Normaal is in het godshuis plek voor zo'n tweehonderd kerkgangers. Met de verplichte anderhalve meter in acht genomen kunnen er hooguit tachtig in. De aanmeldprocedure verloopt via het principe 'wie het eerst komt, wie het eerst maalt'. Bij toerbeurt is niet relevant, evenmin wordt er geloot.

‘Tranen in mijn ogen’

Bij binnenkomst staat de vrolijk kijkende koster Gera Bouwens klaar met een flacon desinfecterende gel. Als de aanmelding blijkt te kloppen en een mondelinge 'gezondheidscheck' heeft plaatsgevonden, wordt iedere kerkganger op adequate wijze door een gastheer of -vrouw naar een plaats geleid.

,,Ik kreeg zojuist tranen in mijn ogen, toen ik de eerste mensen weer zag in de kerk", begint kapelaan Gideon van Meeteren. Hij wordt bij deze dienst bijgestaan door zijn vader Hans die als diaken door het leven gaat, en acoliet Nicole de Bruijn. ,,U ziet het, het is gelukt! Al sinds maart hebben we vanuit deze kerk een livestream, maar dit is natuurlijk vele malen beter. Het is vandaag Sacramentsdag, een extra cadeautje."

De kapelaan voegt er meteen aan toe dat conform het protocol het niet de bedoeling is dat er meegezongen wordt. Anders bestaat namelijk het gevaar dat minuscule druppeltjes speeksel in de kerk verspreid worden. De zangpartijen zijn slechts toevertrouwd aan Ien Bouwmans die zich boven bij het orgel op veilige afstand heeft opgesteld.

Kapelaan Gideon van Meeteren deelt in de Lambertuskerk het Lichaam van Christus uit. Een transparant spatscherm scheidt de geestelijke van de communicanten.

Hostie in het kommetje

Na drie kwartier is het tijd voor het Lichaam van Christus oftewel de hostie. ,,Ik heb geen vaste hand, waardoor het niet verstandig is een communiepincet te hanteren. Vandaar dit transparant spatscherm dat mij van de communicant scheidt", instrueert Van Meeteren. ,,Iedere communicant wordt verzocht eerst opnieuw de handen te desinfecteren, en daarna een 'kommetje' te maken. Vervolgens doe ik 'plop', waardoor de hostie automatisch in de handen belandt."

Het aangepaste ritueel verloopt vlekkeloos en lijkt dus coronaproof.

Na afloop zijn de reacties verdeeld. ,,De maatregelen vormen geen obstakel, zeker niet als je in gebed verzonken bent", vindt Dinie van de Meulenreek. Slavika Jovanović denkt er anders over: ,,Door alle regels miste ik soms de devotie. Misschien kan ik er de volgende keer beter mee omgaan."