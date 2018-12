Rosmalense oliebollenbakster: ‘Er mag best een oortje aanzitten’

Ze moest er heel even over nadenken. Hoe moet het ook alweer? Het is dan ook bijna een jaar geleden dat ze een oliebol bakte. Maar in een mum van tijd had Marina Straatman-Kunkels (53) uit Rosmalen de slag weer te pakken. Ze weten het op haar werk bij Rofra Home: in december hoeven ze even niet op haar te rekenen. Dan staat alles in het teken van de oliebollen. ,,Dat heb ik al gezegd toen ik er ging werken. Was geen probleem, vinden ze alleen maar leuk.” De afgelopen week is de kraam op het Bossche Goulmy en Baarplein weer opgebouwd, sinds gisteren zijn de oliebollen in de verkoop. ,,Ik ben blij dat het weer half december is. Ik leef er al weken naartoe." Ze komt dan ook uit een echte oliebollenfamilie. ,,Mijn overgrootmoeder en oma stonden al op kermissen in het hele land. Mijn oom, Piet van de Ven, stond later met een kraam in de binnenstad. Toen ik jong was vond ik het al leuk om mee te helpen."