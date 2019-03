Rosmalense ouders: niet staken, maar steunen

video Slimme camera's herkennen elke carnavals­vier­der in Korte Putstraat: ‘Wie er niet in mag, hebben we er zo uitgepikt’

6:41 Wo 6 ma. 11.381 gezichten hebben de slimme camera's op de Korte Putstraat dinsdag tegen vieren al herkend, en de teller loopt op. Want niemand komt dit jaar meer ongezien de smalle carnavalsstraat in, ook niet met plaksnor of kek brilletje op. Al valt het aantal incidenten in de straat dit jaar mee. ,,De mensen met een verbod in deze straat is op twee handen te tellen.”