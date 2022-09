Rosmalense 'Prinsjesdagkapper' Jesse: 'De minister had te weinig tijd, ik kon alleen haar hoedje plaatsen’

DEN BOSCH - Het ging niet helemaal zoals gepland. ,,Het was vrij chaotisch. Jammer dat ik bij minister Adriaansens alleen het hoedje mocht plaatsen. Ze had te weinig tijd’’, zegt Jesse Dekkers (20).

De Rosmalenaar mocht zich dinsdagochtend buigen over het haar van minister Adriaansens en Tweede Kamerleden onder wie Lisa Westerveld en Caroline van der Plas. Voor Van der Plas was Dekkers van plan om wat extra krullen te zetten. Maar dat is niet gebeurd. ,,Ik had de avond ervoor wat foto's van haar bekeken en toen leek het mij beter om het haar mooi uit te föhnen. Daar was zij erg blij mee.’’

Bloemen

Tweede Kamerlid Westerveld had bloemen meegenomen. ,,Zij vroeg of ik de bloemen in haar haar wilde verwerken. Dat heb ik gedaan. En het resultaat was goed.’’

Vanaf acht uur 's ochtends tot een uur of elf was Dekkers met een aantal andere voormalige mbo‘ers aan de slag, Meerdere ministers en Tweede Kamerleden lieten zich ‘stylen’. ,,We waren met een man of dertig. Toen we klaar waren zijn we gaan lunchen. Dat was gezellig. Nee, van de Troonrede heb ik niks meegekregen. Dat kijk ik later wel terug.’’

Volledig scherm Jesse Dekkers en Tweede Kamerlid Caroline van der Plas (BBB). © ANP



Kijk hier naar onze meest bekeken video's

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.