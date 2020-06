Rosmalense vossenklemmen zijn volgens gemeente klemmen voor muskusrat

Vught centrum ondanks ‘corona’ volop in beweging; diverse nieuwe restau­rants en winkels

15:33 VUGHT - Ondanks de coronacrisis is het centrum van Vught volop in beweging. Zo opende net voor de 'lockdown’ aan de Raadhuisstraat een tweede vestiging van Ton Kanters Gezond Genieten, opende vorige week het nieuwe restaurant MAE aan het Marktveld en binnenkort restaurant Vigor in villa Bleijenburg.