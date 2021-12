Rosmalense vrijwilligers van het Jaar actief bij dierenparkjes

Heijmans neemt fabriek voor hout-skeletbouw voor woningen over

HEERENVEEN/ROSMALEN (ANP) Bouwconcern Heijmans zet volop in op de bouw van gestandaardiseerde houten woningen. Daarvoor koopt de bouwer de Friese fabriek voor hout-skeletbouw van woningen IlBO. De bedoeling is dat er over een paar jaar 800 tot 1000 woningen per jaar in de fabriek worden gerealiseerd, die dan op locatie in elkaar worden gezet.

15 december