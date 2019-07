Rotonde bij Alem is met dik 800 meter boren ‘een kortje’

Column Een Foodtruck­fes­ti­val­le­tje minder kan geen kwaad

9:32 Do 25 jul. In 2018 waren er acht evenementen in Den Bosch die zich puur richten op eten. De nieuwkomers onder die feesten zijn afgelopen jaren vooral foodtruckfestivals. Daarvan waren vier in dat jaar. Van Vlam in de Pijp op de Tramkade tot Trek in het Paleiskwartier. De markt is verzadigd, sprak de horeca-expert daarop in deze krant.