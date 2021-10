Rotonde waar 17-jarige fietser om het leven kwam ‘meest onoverzichtelijke rotonde van Vught’

John de Bever verricht loting EK zaalvoet­bal, maar doet wel eerst een snelcursus Engels

18 oktober DEN BOSCH - John de Bever verrichte maandagavond in Zeist de loting voor het EK zaalvoetbal. Niet in zijn hoedanigheid als volkszanger, maar als zaalvoetballegende. Om de loting tot een goed einde te brengen moest hij wel nog even een snelcursus Engels doen. ,,Ik ben niet zo'n Engelsman hè‘’, zegt hij lachend.