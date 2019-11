Routemaker Vuelta: ‘Twee rivieren bij elkaar, dat kennen die Spanjaarden niet’

Als-ie aan alle wensen en uitgangspunten had voldaan, zegt Ron Looy, dan was de tweede etappe van de Vuelta 2020 van Den Bosch naar Utrecht niet 183 maar 300 kilometer lang geweest. Zoveel stelden gemeenten en provincies voor om er in te stoppen. ,,Het enthousiasme is groot’’, verwoordt Looy het. Maar: ,,Je moet keuzes maken.’’