Roze Bosschenaren willen meer veiligheid en erkenning: ‘Homo is nog steeds meest gehoorde scheldwoord op sportvelden’

DEN BOSCH - ‘Roze’ Bosschenaren willen veilig over straat kunnen lopen. En meer erkenning en zichtbaarheid krijgen in de stad. ,,Er is in toenemende mate sprake van discriminatie van onze gemeenschap, óók in Den Bosch.”