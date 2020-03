Rubber kunstgrasvelden zijn in orde, zegt Den Bosch

DEN BOSCH - Er is geen sprake van gebrekkig onderhoud van kunstgrasvelden, rubberkorrels komen niet in het milieu terecht en er is een maandelijkse schoonmaakronde. De gemeente Den Bosch doet er volgens eigen zeggen alles aan om te zorgen dat de kunstgrasvelden in de gemeente geen gevaar zijn voor mens en milieu.

B en W reageren hiermee op vragen van De Bossche Groenen na een uitspraak van de rechtbank over het kunstgras in Enschede. Daar zijn grote hoeveelheden instrooikorrels naast de kunstgrasvelden aangetroffen, door het uitlopen en verwaaien van de korrels en door gebrekkig schoonhouden van de omgeving.

10.000 euro boete

De rechter oordeelde dit als ‘opzettelijk vervuilen van het milieu’ en veroordeelde het verantwoordelijke sportbedrijf tot 10.000 euro boete.

Den Bosch zegt in de reactie de zaken op orde te hebben. Rond bestaande en nieuwe velden zijn en worden (kant)keringen geplaatst om verspreiding van kunstgraskorrels en plastics buiten het veld zoveel mogelijk te voorkomen. En zijn er bij verschillende clubs ook putten geplaatst. ‘Er is geen reden om te verwachten dat een situatie zoals in Enschede aan de orde gaat zijn’, antwoordt het college.

Voor verenigingen onmisbaar

Volgens het college zijn de risico's van kunstgrasvelden niet te hoog. ‘Wij volgen de richtlijnen van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Daarnaast zijn kunstgrasvelden sporttechnisch én voor het verenigingsleven onmisbaar’. Met dat laatste bedoelt de gemeente dat clubs minder geld hoeven uit te geven aan onderhoud aan kunstgras en er meer leden kunnen blijven trainen dan op het weersgevoelige natuurgras.

Kurk of kokos

Waar De Bossche Groenen in de toekomst meer ziet in alternatieve korrels als kurk of kokos, geeft de gemeente de voorkeur aan elastische korrels. Dat wordt nu gebruikt bij de zes nieuwe velden die de verschillende clubs de komende tijd gaan krijgen. In oktober 2017 had de gemeenteraad al besloten om bij nieuwe velden geen rubberen korrels meer te gebruiken totdat de nieuwe Europese norm bekend is.

Alleen in doelgebied