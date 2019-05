Ruby en Lara gaan als lopende vuilniszakken achter de Bossche avondvierdaagse aan

Lopende vuilniszakken. Zo worden Ruby Verkuijlen en Lara van der Heijden deze Avondvierdaagse genoemd. Voor de duidelijkheid: de 11-jarige Bossche vriendinnen zien het als een groot compliment. Tijdens de wandeltochten van tien kilometer hebben ze vuilniszakken en grijpers bij zich om al het zwerfafval dat ze onderweg tegenkomen op te ruimen. Nee, ze worden niet raar aangekeken. ,,Het wordt juist stoer gevonden”, zegt Lara. Ruby: ,,Lekker bezig, hoor ik veel.”



De oogst na drie dagen? ,,Ik denk een zak of vijf”, zegt Lara. Blikjes, sigarettenpeuken, plastic zakken; ze ruimen van alles op wat niet op straat hoort. Ruby: ,,Als we een vuilnisbak tegenkomen legen we onze zak, maar het is wel wat zwaarder. Ook doordat we steeds het pad afgaan om dingen op te ruimen. We moeten dan rennen om weer bij de groep te komen.”