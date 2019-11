Ruim 40 meldingen van overlast door vuurwerk in Den Bosch: ‘Persoon weer snel vertrokken’

‘We doen ons best’

,,We doen ons best om degene die eerder vuurwerk afsteekt dan mag te achterhalen. Maar dit is niet altijd even makkelijk omdat het vaak gaat om een paar knallen en de persoon daarna snel weer is vertrokken’’, aldus de woordvoerder.

Het Brabants Dagblad meldde eerder dat de politie, boa’s én buurtpreventie de komende tijd extra surveilleren in Vught op het afsteken van vuurwerk. Er wordt in de gemeente al weken geklaagd over overlast door hard geknal. Het is onduidelijk of ook in Den Bosch extra wordt gesurveilleerd.