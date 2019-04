Ruim 600 motorrijders wonen bijzondere herdenking bij op woonoord Lunetten in Vught

Gemarteld

,,En we halen geld op voor de strijd tegen de leegroof van de Molukken en voor gevangenen en hun familieleden op de Molukken", vertelt Gino Leiwakabessy, één van de deelnemers. ,,Molukse politieke gevangenen die gemarteld zijn en vast zitten vanwege het uitvoeren van vreedzame protestacties, zoals het hijsen van de Zuid-Molukse vlag en het uitvoeren van de Molukse Tjakalele-dans ten overstaan van de Indonesische president in 2007.”

Minuut stilte

De toertocht startte in Huizen, ging via Culemborg naar Vught en eindigde in Elst. In elke wijk werd een minuut stilte in acht genomen bij de RMS vlag. Het opgehaalde geld werd op het eindpunt overhandigd aan de organisatie Perintis Aksi Kilat (PAK) die zorg draagt voor de juiste besteding van de gelden.