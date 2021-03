Ruim baan voor stekkerauto. Flinke uitbreiding laadpalen in garages en bij transferia

Een praatje, een sigaretje en een glas, oud-wethouder Jos van Son (67) uit Rosmalen overleden

3 maart ROSMALEN - Met zekerheid de eerste wethouder van Rosmalens Belang die verder keek dan ‘zijn’ dorpsgrens en oog had voor de gehele gemeente Den Bosch. Maar ook een bestuurder die als brokkenpiloot de Bossche politiek moest verlaten en een werkstraf kreeg voor zijn rol in de burgemeestersbenoeming. Jos van Son is woensdagmiddag na een kort ziekbed op 67-jarige leeftijd overleden.