Ruim duizend woningen meer in noordoosthoek Groote Wielen: veel huur en hoogbouw

ROSMALEN – De Groote Wielen in Rosmalen wordt nog groter dan gedacht. In de noordoosthoek verrijzen tot drieduizend nieuwe woningen in vijf buurten. Eerder werd nog gesproken over ruim duizend woningen minder.