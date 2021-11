Ruim een halve eeuw Koopjeshal Den Bosch komt ten einde: ‘Niet de grootste, wel de goedkoopste’

Kim en Gideon snappen er niks van: ‘Wel drie keer per week onder de zonnebank, maar geen gekleurde tattoo?!’

DEN BOSCH/VUGHT - Het rood-wit-geel van Oeteldonk op je bovenarm of het blauw-wit van FC Den Bosch op je rug? Een rode roos met de naam van je lief of een vlammend zwaard? Snel dan. Het is nog maar de vraag of dit vanaf 1 januari nog mág en kan. Ondertussen heerst er onder tatoeëerders in de regio veel onbegrip, onduidelijkheid en onrust.

