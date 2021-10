Run op ‘kaarten’ 11-11 leidt tot grote wachtrijen: Oeteldonk draait nu al door

Met een stevige pint in de hand zit Martijn van der Krabben(33) achter de bar van café De Basiliek. Zijn triomfantelijke gezichtsuitdrukking verraadt dat-ie zojuist een kaartje voor het 11-11-bal heeft weten te bemachtigen. „Klopt, ik heb er mooi eentje te pakken gekregen. Weliswaar had ik van de week al een kaartje gereserveerd. Toch ben ik vanmorgen met knikkende knietjes hiernaartoe gekomen. Je mag namelijk pas juichen als de beer is geschoten”, grijnst Van der Krabben. Naast het felbegeerde polsbandje tovert hij snel het nieuwe jaarembleem met de tekst ‘Oeteldonk draoit deur’ tevoorschijn, een levend bewijs dat hij geen onzin verkondigt. „De tekst klopt als een bus. Het is nu al een compleet gekkenhuis met al die wachtrijen! Maar ja, wat wil je, wanneer je als Oeteldonker zo lang op het droge hebt gebivakkeerd. Het embleem krijgt een eervol plekje op mijn kiel. Ik zal mijn moeder straks even lief aankijken....”