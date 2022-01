Run op tijdelijke woningen zorgt voor vertraging op Groote Wielen

,,Flexwoningen zijn zó populair geworden dat de levertijden van deze woningen oplopen. Het streven is om een deel nog dit jaar in de Noordoosthoek van de Groote Wielen te plaatsen en volgend jaar de rest’’, legt wethouder Roy Geers uit.



De wethouder spreekt liever niet over tijdelijke woningen, maar over ‘permanente woningen op een tijdelijke plek’. ,,We willen de mensen die er geen wonen ook echt een thuis geven. Het zijn geen containers, maar woningen met veel buitenruimte en collectieve voorzieningen in de buurt.’’