Rustig verloop demonstratie Gele Hesjes in Den Bosch: ‘Veel mensen in Nederland zijn pissed off’

DEN BOSCH/TILBURG - Een kortdurende demonstratie van de Gele Hesjes-beweging in het centrum van Den Bosch is zaterdagmiddag zonder problemen verlopen. Ongeveer zestig demonstranten van de protestbeweging hadden zich verzameld op een grasveldje aan de Pettelaarseweg nabij de Hekellaan. Een aantal van hen had opzichtig de Nederlandse vlag bij zich.

,,Veel mensen in Nederland zijn pissed off. De toenemende armoede, versterkt door de coronacrisis, leidt duidelijk tot een soort tweespalt in de samenleving. De armen worden steeds armer, de rijken steeds rijker. Daarnaast vinden we dat het heel slecht gesteld is met de huidige democratie. Burgers hebben nauwelijks iets te zeggen. Het ontbreekt ons politieke bestel bijvoorbeeld aan bindende referenda. En van een geloofwaardige rechtstaat is ook al geen sprake", ventileerde Mark Klijsen, een van de actievoerders.

De demonstratie zélf verliep rustig en zonder problemen. Een woordvoerder van de politie kon dat na afloop bevestigen.

Vrijheidsmars door centrum Tilburg

Later op de dag vertrok de groep naar Tilburg, waar bij een sportschool een vervolgdemonstratie plaatsvond.

,,De komende tijd zijn er nog méér acties en demonstraties gepland. Alvast een tipje van de sluier: op zaterdag 25 juli organiseren we in Tilburg Gele Zaterdag. De vergunning daarvoor zit al in de knip. We lopen op die dag met z'n allen De Grote Vrijheidsmars, dwars door het centrum. Iedereen is welkom, niet alleen mensen van onze beweging", aldus Klijsen.

De beweging van de Gele Hesjes is eind 2018 overgewaaid vanuit Frankrijk, waar onder de naam Les gilets jaunes al vele protestacties op touw zijn gezet. Het Franse protest concentreerde zich aanvankelijk op de stijgende kosten van het levensonderhoud en de hoge brandstof- en energieprijzen. Sympathisanten blokkeerden onder meer toegangswegen tot brandstofdepots en snelwegen. Later stelde de groepering, die in Frankrijk nog altijd onder de bevolking op veel sympathie mag rekenen, ook diverse andere (aanverwante) thema's zoals de lage salarissen en afbrokkelende pensioenen aan de kaak.

12-puntenplan

Afgelopen november presenteerde de Nederlandse tak aan premier Rutte een 12-puntenplan. Speerpunten zijn onder andere verlaging van de BTW op de dagelijkse boodschappen, verlaging van de brandstofaccijnzen, verlaging/afschaffing van het eigen risico op het terrein van de gezondheidszorg, een hogere AOW-uitkering, voorkomen van pensioenkortingen, méér democratie, en minder regels in algemene zin.

De demonstratie van de Gele Hesjes-beweging verliep zaterdagmiddag rustig in Den Bosch