Rustig wonen langs de Rijksweg in Nuland, vergeleken met Schiphol dan

Slaats voert met zijn advocaat Huub van der Westen een rechtszaak tegen het bestemmingsplan Kom Nuland. De gemeente Den Bosch heeft daarin aan zijn pand Rijksweg 34 geen woonbestemming gegeven. Slaats zegt daar niks van te snappen. Van het verkeer merk je daar niets, beweert hij. Zelf woont hij er al jaren niet meer. Vroeger had hij er zijn garagebedrijf. Dat heeft hij verhuisd en Slaats zelf is naar de Dorpsstraat getrokken. Hij is nog steeds eigenaar van Rijksweg 34. Hij verhuurt het, naar eigen zeggen aan mensen ‘die niet op leeftijd zijn’.

Laatste bewoners

Die hebben geen probleem met de weg want in huis is het stil, zegt Slaats. Maar als het aan de gemeente ligt zijn de huidige huurders de laatste bewoners. Daarna is het afgelopen. De gemeenteraad heeft het pand zoals dat in het jargon heet wegbestemd. Verder zit er een persoonsgebonden overgangsbeschikking op. Volgens de gemeente valt er met het vele verkeerslawaai langs de A59 niet fatsoenlijk te wonen. ,,We willen daar geen nieuwe mensen’’, zeggen woordvoersters van de gemeente.

Advocaat van de duivel

Staatsraad Aaldert ten Veen speelde dinsdag even voor advocaat van de duivel. Stel, vroeg hij, dat het de bedoeling is van de gemeente om een waardevermindering in gang te zetten. ,,Het probleem lost zich dan vanzelf op voor weinig geld’’. Dat is niet het plan, reageerde de gemeente. Volgens het stadsbestuur heeft Slaats niet te goeder trouw gehandeld. Hij wist dat in het pand niet meer gewoond mocht worden, zeggen woordvoersters. Slaats heeft ook van de voormalige gemeente Maasdonk een planschadevergoeding gehad.

Tegenstrijdigheid