Rutte in Den Bosch: Nederland beschermen tegen extremisten en 'neezeggers’

16:50 DEN BOSCH/BREDA - VVD-fractievoorzitter Klaas Dijkhoff ligt niet wakker van de kritiek die hij en zijn fractie krijgen op de vele ,,proefballonnen’' die ze oplaten. ,,Elk goed idee is ooit begonnen als proefballon”, zei de Bredanaar zaterdag tijdens een partijbijeenkomst in Den Bosch. ,,Sommige ideeën hebben tijd nodig, of nieuwe coalitiepartners.”