Ruud van Nistelrooij verdeelt stichtingsgeld over goede doelen

Eigen drank mee is voortaan verboden bij Festival van het Levenslied Den Bosch vanwege veiligheid

17:20 Ma 8 jul. Het meenemen van eigen blikken bier of drank in glans wordt niet meer toegestaan op het Festival van het Levenslied. Volgens de organisatie heeft dat vooral met de veiligheid te maken. Elk jaar komen er namelijk wel een aantal mensen bij de EHBO langs door glas of blik op het terrein. ,,Al speelt de betaalbaarheid van het festival ook wel een rol", vertelt uitvoerend producent Ivo van Harmelen.