's Ochtends en in de middag geen treinen tussen Den Bosch en Oss

Daniëlle vindt straf voor man die haar zwaarge­wond achterliet ’veel te weinig’: ‘Een tikkende tijdbom’

18 januari DEN BOSCH - ,,Het is veel te weinig. Wat mij betreft had hij tbs moeten krijgen. Ik hoop dat het Openbaar Ministerie in hoger beroep gaat. Ik moet mij nu vooral concentreren om mijn herstel.’’ Dat zegt Daniëlle Schuiling (42) over de straf die maandag is opgelegd aan een Bosschenaar (21) die in februari vorig jaar werd aangehouden nadat hij de vrouw een jaar eerder vlakbij haar huis omverreed en zwaargewond achterliet.