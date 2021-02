Saaie carnavalsvakantie? Niet voor deze Bossche kinderen

Een saaie carnavalsvakantie, dat is het zeker niet voor de 10-jarige Quinn Miserus, leerling van groep 7 van BS Noorderlicht. „In het weekend heb ik nog bij De Heinis geschaatst. Dat was vet. Bij de bso was het maandag eerlijk gezegd best saai, vooral omdat er geen leeftijdsgenoten waren. Dinsdag was het gelukkig anders; wat je met Kapla allemaal niet kunt bouwen! De voetbaltraining bij Wilhelmina ging niet door, maar er waren genoeg andere leuke dingen. Tikkertje, buurtverstoppertje, schommelen in het Prins Hendrikpark, we hebben van alles gedaan.” En nu staat-ie te popelen om samen met z’n vier jaar jongere zusje Yzze naar opa en oma in Nuenen te gaan voor een logeerpartijtje. „Ik heb net geleerd hoe je je eigen YouTube-kanaal maakt”, zegt Yzze die nog liever knutselt. „Kijk, dit is mijn eigen knikkerbaan, gemaakt van karton en toiletrolletjes.” Voordat ze naar haar grootouders afreist, moet ze eerst nog even snel naar een feestje bij een buurtvriendinnetje.