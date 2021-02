Samen de troep te lijf kan niet, dan maar een zwerfvuil-ommetje in je eentje

SINT-MICHIELSGESTEL/DEN BOSCH/VUGHT- Het roer moet ook dit jaar door corona om voor de Landelijke Opschoondag op zaterdag 20 maart. In Den Bosch, Vught en Sint-Michielsgestel sturen gemeenten er op aan om lekker in je eentje te wandelen: prikstok en afvalzak mee om onderweg het zwerfvuil te lijf te gaan.

Tot voor de corona-uitbraak in het voorjaar van 2020 zag je nog grote groepen vrijwilligers het bos, sportparken en buurten aan het werk met afvalzak en prikstok. In Den Bosch gingen wel 1200 mensen op pad en deden bedrijven, verenigingen en buurten mee. Maar ook dit keer weer is er geen massale actie mogelijk. Het wordt ‘prikken in je uppie.’

,,We hopen dat heel veel mensen individueel met een zak en/of prikstok een zwerfvuil-ommetje maken”, zegt wethouder Eric van den Dungen van Sint-Michielsgestel. Supporter van Schoon werkt dit jaar samen met de Plastic Soup Foundation om de Landelijk Opschoondag tot een succes te maken. Het is dit jaar extra hard nodig om vooral bossen weer wat schoner te krijgen.

Natuur ook ‘vies’

Door corona is er een enorme wandeldrukte ontstaan in natuurgebieden. En het laat zich raden dat veel wandelaars daarbij een berg troep achterlaten. Hondendrollen in plastic zakjes, lege blikjes drinken bij parkeerplaatsen en resten etenswaar. Het bulkt van de troep rond en in de bossen.

Eric van den Dungen: ,,We hopen dat veel mensen nu op eigen houtje een rondje maken, nu het niet georganiseerd met grotere groepen kan. Via de site van Supporter van Schoon kunnen mensen zich melden. We moeten alleen nog organiseren dat volle zakken verzameld zwerfafval straks opgehaald kunnen worden.”

Extra rondjes

Wethouder Peter Raaijmakers vult aan: ,,Ook via onze wijkmakelaars willen we onze inwoners benaderen om een keer een extra rondje te maken met een afvalzak en prikstok. Dat willen we door het jaar heen een paar keer vaker organiseren. Zo maken we samen de buurten schoon en houden we het schoon.”

Prikker houden

In Den Bosch volgen ze dezelfde strategie. ,,Mensen kunnen wel als gezin of in hun eentje aan het werk tijdens de Landelijk Opschoondag", geeft een woordvoerder van de gemeente Den Bosch aan. In Vught worden prikkers op een net iets andere manier verleid om mee te doen. Een woordvoerster: ,,Wij leggen op verschillende punten afvalzakken en prikkers klaar voor mensen die Vught mee willen helpen schoonhouden. De prikker, die mogen ze na afloop houden. Daarmee willen we hen stimuleren om ook later in het jaar tijdens een wandeling vaker vuil in te zamelen. Alle beetje helpen Vught zo mooi schoon te houden.”