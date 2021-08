Samen duwen, trekken en sjorren aan een boerenkar bij voorstelling Theater Artemis

Het is werken. Paard noch trekker biedt hulp. Sommigen duwen of trekken de zware kar, die even bijna vastloopt in de modder van het drassige broek. Anderen dragen stokken, waaraan bloempotten bengelen, die bespeeld worden door mannen met trommelstokken. Deze zaterdag doet de zomer wat hij moet doen. De zon gaat van vrolijk naar verzengend. Schaduw alstublieft, water.

Waar moet dat heen?

Een paradijslijk beeld of toch niet. Waar moet dat heen? De leiders van de stoet laten het aan onze eigen verbeelding over. Zijn we op de vlucht voor een besmettelijke ziekte? Anderhalve meter graag. Of vluchten we voor een onvermijdelijke natuurramp? Misschien denken we, knagend aan een droge wortel, wel aan dat verkoelend glas bier dat op het festivalhart in het Zuiderpark op ons wacht. Of genieten we gewoon van de natuur.