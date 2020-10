Samen lachen, luisteren en genieten met ‘Kleinkeind’ Jan Roosen en regisseur Jojo Heesbeen

Vrije tijd alleen invullen

Voor deze vorm van ‘spelen’ is volgens Roosen geen enkele ervaring nodig. ,,Deelnemers krijgen de kans om in een groepje te ontdekken dat ze vaak creatiever zijn dan ze zelf denken. Het is ook niet eng of zo. Ze bepalen zelf wat ze wel en wat ze vooral niet willen. Via het spel groeien de spelers steeds meer naar elkaar toe. Ze schitteren en laten anderen schitteren door samen iets moois neer te zetten. Veel vliegen in één klap dus, want ze hebben plezier, leren andere mensen kennen, ontdekken hun creativiteit en hebben elke week iets leuks om naar uit te kijken. Lachen, luisteren, bewonderen, genieten en groeien ligt voor het oprapen.”