Samen met je moeder in Den Bosch en Tilburg op de planken tijdens Expeditie Cement

DEN BOSCH/TILBURG - De ene moeder werd boventallig verklaard, de ander werd na dertig jaar plots ontslagen. Lisanne van Aert en Lotte Lola Vermeer maakten er een voorstelling over die als onderdeel van Expeditie Cement te zien is in Den Bosch.

Onder de noemer Expeditie Cement, doet Festival Cement - voor ontluikende theatermakers - tot en met 31 augustus drie Brabantse steden aan. Na Eindhoven volgen vanaf 31 juli Den Bosch en vanaf 5 augustus Tilburg.

Onder de vlag van St. Radicale Gezelligheid treden Lisanne van Aert en Lotte Lola Vermeer op met De wereld heeft ons failliet verklaard, vanaf 27 augustus in de Bossche Verkadefabriek. Het stuk draait om twee vrouwen die ooit als vrolijke Brabantse meisjes werkten in de aardbeienpluk en na een arbeidzaam leven op straat komen te staan.

Van Aert en Vermeer staan in deze voorstelling op het toneel met hun moeders, die allebei hun werk verloren. Samen lopen ze het hele arbeidsverleden van de moeders na. Het wordt een spectaculaire ode aan die moeders, beloven ze.

Slavendrijvers

,,Eigenlijk zijn kinderen slavendrijvers”, zegt Vermeer. ,,Op de vloer beslissen wij wat ze doen. Het zijn geen acteurs. Het werkt het beste als ze in een strak kader zitten. Wij geven hen taken, zoals dingen aan elkaar nieten. Dan blijkt dat in zo’n werkgeversrol, die wij als makers hebben, veel belangen meespelen. Wij zijn verantwoordelijk voor een goed resultaat.’’

,,Onze moeders vragen waarom we niet eens een halve dag vrij nemen. Dan moeten wij uitleggen dat alles moet kloppen. Als je een huis bouwt, moet ook de vloer van de eerste verdieping goed zijn. Wij zijn verantwoordelijk voor iedereen die erin rondloopt.”

Quote Wij nemen geen halve dag vrij, omdat alles moet kloppen. Als je een huis bouwt, moet ook de vloer van de eerste verdieping goed zijn. Lotte Lola Vermeer

De wereld heeft ons failliet verklaard is een van de voorstellingen van Festival Cement dat werk toont van beginnende podiumkunstenaars. Deze zomer gaat het door voor publiek, nadat dat twee keer op rij door corona niet mogelijk was. De editie van maart dit jaar is een aantal maanden opgeschoven.

Bovendien vindt het festival zelf niet alleen plaats in de Verkadefabriek, maar ook op andere locaties in drie steden. Dat hadden deelnemende podia in Eindhoven, Tilburg en Den Bosch vorig jaar al aangeboden. Begin juli trapte MU Hybrid Art House in Eindhoven af met Oxygen Debt van Werkplaats van de Woestijne, een ‘filosofische spinningles’ die tegelijkertijd een workout is voor het publiek. In augustus is die nog mee te maken in het Bossche Willem Twee Poppodium, als onderdeel van Boulevard.

Podiumkunst in brede zin

Festival Cement heeft een ruime opvatting van podiumkunstenaars, beaamt Leonie Clement, artistiek leider. ,,Festival Cement bestaat vooral uit theater, dans en performance”, zegt ze. ,,Maar ook installaties waar geen acteur meer aan te pas komt, horen tot de podiumkunst. Zoals White Noise van Tamar Blom en Gerjan Piksen en Om de hoek woont een struik van Sonja van Ojen en Hendrik Kegels, waarin allerhande objecten in een stad tot leven komen. Ze gaan bewegen en verhouden zich tot elkaar.’’

Menzo Kircz speelt Onduidelijke Correspondenties bij mensen thuis, op een eettafel. Clement: ,,In Tilburg speelt hij het in een theater, De Nieuwe Vorst. Zijn rekwisieten haalt hij uit een tekendoos. De afscheidingen tussen disciplines verdwijnen steeds meer. Wat wij willen laten zien, zijn mensen die ons opnieuw laten kijken naar de werkelijkheid. We mikken op een relevant publiek. Dit is een plek waar gescout wordt, waar makers in de spotlights staan. Maar we hebben ook een trouw publiek van theaterliefhebbers uit de stad.”