‘Samen tegen racisme’ FC Den Bosch oogst applaus in Yanmar Stadion

Fotograaf geeft Q-koorts gezicht: ‘Door deze ziekte verdween de kleur uit hun leven’

18:01 DEN BOSCH - Q-koorts is meer dan beelden van geiten en stallen, vindt de Bossche fotograaf Maikel Samuels. Hij zocht de mensen achter de ziekte en verdiepte zich maandenlang in hun levens. Het resulteerde in veertien indringende portretten van slachtoffers. Nu te zien in het Provinciehuis.