Samenvoeging daklozenopvang Den Bosch zou niet voor meer overlast moeten zorgen, denkt burgemeester Mikkers

De burgemeester wijst er ook nog een keer op dat het tweede hostel in Den Bosch, aan de Zuiderparkweg, in 2022 open gaat. Ook die opvang zou de overlast in de wijk ‘t Zand (station) verminderen.



De gemeente gaat wél de leiding in handen nemen bij het vormen van een nieuwe beheergroep. Die 23 jaar geleden opgerichte groep met bewoners van de wijk ‘t Zand, gemeente, politie en Novadic Kentron is een overleg om de overlast van de opvang te beperken en de leefbaarheid in de gaten te houden. De huidige beheergroep zegt de bezwaren van omwonenden niet te kennen, aldus Mikkers.