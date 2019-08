Samenwerking Media Leer Park en Dtv Den Bosch: wekelijks ‘In Gesprek Met’ en maandelijks ‘Sport Talk’

Geld voor verstoor­der dodenher­den­king Vught na plaatsing in isoleercel

11:52 VUGHT - Eén van de terreurgevangenen die in mei de dodenherdenking in Vught verstoorde door te schreeuwen vanuit de gevangenis, heeft een vergoeding gekregen. Na het schreeuwen werd hij in een isoleercel gezet, waar een handtekening voor nodig is.