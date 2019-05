‘Samenwerking' moet volgens cultureel Vught met hoofdletters in nieuwe nota komen

Een aantal van de veertig vertegenwoordigers van zo'n dertig clubs en andere organisaties uit Vught, Cromvoirt en Helvoirt knikt instemmend. De gemeente Vught peilde gisteravond met een interactieve enquête de mening van zo'n 30 cultuur- en erfgoedorganisaties uit Vught, Cromvoirt en Helvoirt over het huidige en vooral toekomstige cultuurbeleid voor de nieuwe cultuurnota voor 2020 tot en met 2023.

Subsidie

Zevenentwintig vragen over onder meer huisvesting, bezoekers van activiteiten, samenwerking en de gemeentelijke centen. Uit de respons blijkt dat 89 procent van de aanwezige culturele instellingen subsidie ontvangt. ,,De enquête is anoniem hè. We kunnen uw subsidie niet meteen morgen afpakken", geeft cultuurwethouder Toine van de Ven voor de zekerheid aan. Hij zegt dat de gemeente nu jaarlijks meer dan anderhalf miljoen euro uitgeeft aan kunst en cultuur op een begroting van 60 miljoen. ,,Daar bezuinigen we in de nieuwe cultuurnota niet op", aldus de wethouder.Na de bijeenkomst gonst het woord 'samenwerking' door het gemeentekantoor.

,,Ik zie veel initiatieven in Vught die op elkaar lijken", legt van Beek even later uit. ,,De clubs blijven vaak op hun eieren zitten. Dat kost allemaal geld. Het kan veel efficiënter. Wij proberen als jeugdcentrum sinds kort partijen dichter bij elkaar te brengen en bepaalde middelen slim in te zetten. Bij Elzenburg hebben we een prachtige creativiteitsruimte die te vaak leegstaat. Scholen uit Vught mogen ook bij ons komen knutselen. Bestuurslid Fanny van Rooij van Muziek, Dans & Musical Vught komt met een voorbeeld van 'sociale cohesie' tussen ouderen in woonzorgcentra van Vughterstede en jonge dansers van MdM.

Cultuur is ook nuttig

,,Het project 'Kijk in mijn ogen", zegt ze. "Een dansvoorstelling over ontmoeten, luisteren en je veilig voelen. De buitenwereld van de jongeren kwam direct binnen bij de ouderen. De bewoners waren ontroerd en verrast. De jongens en meisjes waren open in het maken van contact; heel lief.

,,Volgens wethouder van de Ven is cultuur niet alleen maar leuk maar ook nuttig. ,,Cultuur kan iets betekenen voor mensen die zorg nodig hebben of eenzaam zijn en mensen met een beperking die we erbij willen hebben. We willen daarbij helpen. Misschien kunnen we met hetzelfde geld meer doen."