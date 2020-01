Samenwerking tussen scholen in Den Bosch, Waalwijk en Franse Merignac valt in de prijzen

DEN BOSCH/WAALWIJK - Leerlingen in Nederland en Frankrijk die afval rond hun school verzamelen, dat via een online platform vergelijken en samen onderzoek doen naar het recyclen van afval. Met dat idee zijn Yvonne Scherphof (Ato-scholenkring Den Bosch) en Helena den Dekker (Juliana van Stolbergschool Waalwijk) woensdag in de prijzen gevallen.

De prijs, met daaraan gekoppeld een geldbedrag van 1000 euro, is een initiatief van eTwinning Nuffic. Via het netwerk eTwinning werken ruim 750.000 leraren in Europa samen met hun leerlingen aan onderwijsprojecten. Het gaat dan om zowel het basis- als voortgezet onderwijs, mbo, pabo's en andere lerarenopleidingen. Vanuit Nederland zijn 8000 docenten aangesloten. Nuffic zet zich vanuit Nederland in voor internationalisering in het onderwijs.

No Time to Waste van Yvonne Scherphof (Ato-scholenkring Den Bosch) en Helena den Dekker (Juliana van Stolbergschool Waalwijk) werd woensdag aangemerkt als beste internationale eTwinning-project van het afgelopen schooljaar in het basisonderwijs. Leerlingen van de school in Waalwijk werkten hierbij samen met leertijdsgenoten uit het Franse Merignac.

Quote Op onze school leren leerlingen vanaf groep 1 Engels. We vinden het belangrijk dat ze die taal in de praktijk kunnen brengen en kunnen samenwer­ken met leerlingen in het buitenland. Helena den Dekker, Juliana van Stolbergschool Ze verzamelden afval rond hun school en in de buurt van een rivier en vergeleken hun vondsten online via eTwinning. Ze wisselden foto's, filmpjes en presentaties uit, zongen samen een afvallied en maakten een afvaldans.





Zowel Den Dekker als Scherphof hebben ervaring met Engels vanaf de kleuterklas. Den Dekker: ,,Op onze school leren leerlingen vanaf groep 1 Engels. We vinden het daarbij belangrijk dat ze die taal in de praktijk kunnen brengen en kunnen samenwerken met leerlingen in het buitenland.’’

Scherphof is coördinator van het Such Fun-programma in Den Bosch dat wordt gevolgd door leerlingen op diverse scholen in de regio. ,,De partner voor dit project vond ik dankzij een Franse collega die ik op een eTwinning bijeenkomst in Riga had ontmoet. Samen zijn we gaan kijken naar gemeenschappelijke doelen in ons curriculum. Zo kwamen we tot het thema afvalverwerking, met elementen van muziek- en dansonderwijs. Ook zochten we naar gemeenschappelijke geografische kenmerken: onze scholen liggen vrij dicht bij grote rivieren: de Maas en la Garonne. En zo werd het projectidee van No time to Waste geboren.’’