Sancta Maria Mavo gaat ‘vernieuwbouwen’, een half jaar les in een grote, blauwe blokkendoos

DEN BOSCH - Een grote, blauwe blokkendoos van dik 50 units vervangt het komende halfjaar het hoofdgebouw van de Sancta Maria Mavo in Den Bosch. Dat wordt sinds maandag grondig verbouwd en vernieuwd. En ja, dat betekent ook het einde - althans in de huidige vorm - van de kenmerkende fonteintjes in de gang.

Het is strak gepland, maar het moet nét passen volgens directeur-bestuurder René van der Thiel van de Sancta Maria Mavo in Den Bosch. Voor de start van het nieuwe schooljaar moet de ‘vernieuwbouwing’ van het 60 jaar oude hoofdgebouw, zoals hij het noemt, zijn afgerond. ,,We gaan in de bouwvak door met de laatste geplande activiteiten. Het grootste deel is binnenwerk, dus we zijn niet heel erg afhankelijk van het weer.’’

Volledig scherm Onderwijswethouder Ufuk Kâhya verzorgde maandag de aftrap door een lint door te knippen bij de ingang van het tijdelijke hoofdgebouw van de Sancta Maria Mavo. © Annemiek Steenbekkers/BD Onderwijswethouder Ufuk Kâhya verzorgde maandag de aftrap door een lint door te knippen bij de ingang van het tijdelijke hoofdgebouw: een grote, blauwe blokkendoos van dik 50 units op de plek van de fietsenstalling. Daar wordt het komende halfjaar les gegeven en is ook een vleugel voor de staf ingericht. ,,Er zitten 12 lokalen in. Het hoofdgebouw telde 14 lokalen’’, aldus Van der Thiel. ,,Het is een beetje indikken, maar het is te doen. We hebben dit schooljaar een klasje minder. Zo heeft ieder nadeel z’n voordeel.’’





De gemeente stelde in september 2018 4,5 miljoen euro beschikbaar. Voor dat geld wordt het hoofdgebouw niet alleen van onder tot boven vernieuwd - onder meer een nieuw geïsoleerd dak met zonnepanelen er op - maar wordt er ook een stukje aan vastgezet. Dat biedt straks de ruimte om meer in lijn met het nieuwe onderwijsconcept te werken.

Van der Thiel: ,,Dat concept is meer leerplein- of studiepleinachtig. Daarvoor zijn grotere ruimtes nodig en die hebben we straks twee. Nu is het met grotere groepen altijd krap en wijken we uit naar de aula.’’

Quote 85 tot 90 procent van onze leerlingen gaat naar het Koning Willem I College. Zij geven aan daar in een gat te vallen. ‘We moeten alles zelf doen’. En daar haken we op in. René van der Thiel, Directeur-bestuurder Sancta Maria Mavo De vmbo-t-leerlingen krijgen meer ruimte om zelf te studeren. In de middagen is er begeleide zelfstudie ingeroosterd in plaats van 100 procent klassikale lessen door docenten. ,,85 tot 90 procent van onze leerlingen gaat naar het Koning Willem I College. Zij geven aan daar in een gat te vallen. ‘We moeten alles zelf doen’. En daar haken we op in. Tegelijkertijd hebben onze leerlingen structuur, rust en duidelijkheid nodig en zorgen we er voor dat ze verhoudingsgewijs voldoende instructie krijgen.’’

De school, 425 leerlingen groot, kreeg in november een onvoldoende van de Onderwijsinspectie. Een ongelukkige timing volgens de schooldirecteur, juist omdat de invoering van het nieuwe concept volgens hem tijd kost. ,,Zoiets duurt een aantal jaren, al kan deze verbouwing de zaak wel in een versnelling brengen.’’

Het tweede gebouw van de Sancta, aangrenzend gelegen met een gymzaal en vijf klaslokalen, werd een jaar of acht geleden gerenoveerd. Ook onder meer de aula kwam eerder aan bod. Het hoofdgebouw wordt straks een BENG-gebouw (bijna energieneutraal). ,,De eerste zeer energiezuinige school in onze gemeente. Bijna nul op de meter’’, zegt wethouder Kâhya. ,,Dit gebouw is een icoon in de wijk.’’

Het Mariabeeldje, dat herinnert aan de rooms-katholieke wortels van de school, krijgt straks weer een plekje. En ook de drie kenmerkende fonteintjes bij de lichtblauwe en donkerblauwe tegeltjes op de gang - ooit opgehangen tegenover toiletten die er niet meer zijn - keren op de een of andere manier terug.