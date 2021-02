Sanquin doet proef in Den Bosch: bloed geven onder werktijd

Sanquin start in Den Bosch een proef om mensen onder werktijd bloed te laten doneren. De bloedbank zoekt bedrijven die daaraan willen meewerken. Naast Den Bosch start de proef in Amersfoort, Rotterdam, Delft en Haarlem/Zaandam.

Vera Seriese coördineert het project sanquin@work bij de bloedbank. ,,We kregen in het verleden regelmatig vragen van bedrijven of ze iets met ons konden doen in het kader van sociaal ondernemen. Ook willen sommige bedrijven zelf bijdragen aan een betere balans bij werknemers tussen werk en privé. Daar past dit initiatief goed bij; mensen kunnen zo onder werktijd bloed of plasma doneren bij de bloedbank."

Volgens Seriese is voor Sanquin onduidelijk hoeveel donors dit gaat opleveren. ,,Daar hebben we echt geen idee van. Daarom ook deze proef. Het kan zijn dat bestaande donors gebruik willen maken van deze extra mogelijkheid om te doneren. Het kan ook zijn dat zich hierdoor nieuwe mensen aanmelden. We moeten het echt afwachten."

Sanquin gaat in de vijf regio's wel gericht bedrijven aanschrijven met informatie over deze nieuwe mogelijkheid. Bovendien hoopt de bloedbank dat bestaande donors deze actie ook op hun werk willen promoten. ,,In Den Bosch hebben we nu drie bedrijven die serieus om informatie hebben gevraagd”, zegt Seriese. En PostNL heeft zich al gemeld om mee te doen. Dat komt onder meer doordat een van de mensen die daar over gaat, zelf al 25 jaar bloeddonor is.” PostNL heeft in Den Bosch ook een grote vestiging.

Donoren tijdens spitsuren

De wens om onder werktijd bloed of plasma te kunnen doneren is niet specifiek geuit door bestaande donoren, zegt Vera Seriese. Die hebben toch vaak hun vaste tijdstippen waarop ze willen gaan. ,,Maar dat zijn wel vaak tijdstippen waarop het al drukker is, zo rond de spitsuren. Dan is de wachttijd op sommige locaties ook langer. Voor ons kan het ook een voordeel zijn dat er wat meer verspreid over de dag mensen komen.”

Een donor wordt gemiddeld vier keer per jaar opgeroepen. Het bloed geven zelf duurt maar een minuut of 10, maar duurt met keuring en het invullen van de vragenlijst gemiddeld een uur. Bij sanquin@work kiezen mensen zelf waar ze bloed geven. Als ze in een andere plaats werken, kunnen ze dat daar dus ook onder werktijd doen.