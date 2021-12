Santa Fun Run bij IJzeren Man met 400 deelnemers afgelast. En kerstmarkt gehalveerd: ‘Dit is een flinke domper’

Eis 9 maanden cel tegen onderwijs­as­sis­tent wegens seks met leerlinge (15): ‘Dit had nooit mogen gebeuren’

DEN BOSCH/OSS - Hij toonde zich heel berouwvol, de inmiddels 48-jarige Bosschenaar die in het verleden als onderwijsassistent werkte op het Titus Brandsmalyceum in Oss. Tussen 2016 en 2018 had hij seks met een toen 15-jarige leerlinge. ,,Dit had nooit mogen gebeuren", zei hij deze week bij de rechtbank in Den Bosch.

